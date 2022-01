Ibrahim, 26 ans, est du genre à ne pas apprécier qu'on le contrarie ou qu'on lui manque de respect. Si tel est le cas, ce dernier répond avec des coups de poing. Ce fut notamment le cas le 16 juin 2018, à Châtelet, quand il s'en est pris à deux mineurs. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient insulté et frappé son petit cousin de 10 ans. Ces derniers ont donc reçu des coups de poing et des balayettes.

Ce fut pareil deux ans plus tard, avec sa propre sœur. Cette dernière a été, selon le parquet, passé à tabac à la suite d'une dispute avec son frère. « Une touffe de cheveux a même été retrouvée sur une table de nuit par les policiers », précise-t-on du côté du parquet, pour témoigner de la violence de la scène.Et face au tribunal, Ibrahim est également du genre à démarrer au quart de tour dès qu'il entend quelque chose qui ne lui convient pas. Lors de son réquisitoire, la substitute Broucke n'a pas manqué de souligner l'attitude du prévenu, qui démontre selon elle un total mépris envers la justice et une grave banalisation de sa violence.Aux côtés d'Ibrahim, on retrouve également Romann et Lindsay. Ces derniers sont également suspectés d'avoir participé au règlement de comptes envers les deux mineurs. Romann et Lindsay confirment bien leur présence sur place, tout comme avoir frappé l'un des deux. « Il avait touché les fesses de Lindsay, qui était ma copine à l'époque. Alors je l'ai giflé », explique Romann. Lindsay, elle, confirme avoir eu la même réaction que son ex-compagnon.La jeune femme confirme également avoir menacé une autre jeune fille « de la mettre dans le canal », en février 2021. « Le compagnon de la prévenue semblait avoir du mal à se décider entre les deux jeunes femmes. Un coup, il allait avec une, avant de revenir vers l'autre. » Pour ces faits, le parquet ne s'oppose pas à octroyer à la jeune femme une peine de travail.Mesure de faveur également requise pour Romann. Par contre, pour sanctionner l'attitude d'Ibrahim, c'est une peine d'un an de prison qui est sollicitée. Les trois jeunes plaident une mesure de faveur. Jugement le 18 février.