La Ruche qui dit Oui, plateforme qui propose de centraliser différents produits locaux grâce à des agriculteurs, propose pour les fêtes de fin d'année un "chèque-cadeau durable dans le circuit court".

Des milliers de produits locaux sont disponibles dans plus de 120 villes belges, mais les disponibilités varient évidemment d'un endroit à l'autre. En moyenne, un produit parcourt seulement 28km pour être centralisé dans un endroit simple et pratique. A Charleroi par exemple, il faut retirer ses commandes le vendredi entre 16h30 et 18h, au centre-ville.

Légumes frais, viande traditionnelle, bières locales ou même savons durables. La liste des producteurs est disponible sur laruchequiditoui.be.

Le montant du chèque est au choix, et peut-être envoyé par email ou imprimé, via un formulaire dédié sur le site web de la plateforme.