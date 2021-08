"C'est l'ApaqW qui a décidé de relancer "ma quinzaine locale", pour mettre en avant les produits locaux du terroir wallon", nous explique l'éleveur. "Et c'était l'occasion de proposer ma viande, puisque je livre déjà des colis un peu partout en Wallonie. Mais je me suis associé avec Didier Bolle: parce que dès qu'il y a de la cuisine, c'est un partenaire fiable. Comme ça, on peut proposer des plats avec ma viande locale et cinq produits phare des provinces, qui s'associent bien avec la viande."



Pour représenter Liège, il y aura des boulets au sirop de Liège de la Siroperie Charlier. Pour Namur, des carbonnades au vin rouge du Domaine du Chenoy. Pour le Brabant Wallon, un stoemp aux choux de Bruxelles du Pré Madame. Pour le Luxembourg, un pain de viande au fromage de ferme bio au lait cru. Et pour le Hainaut, un rôti à la bière "Sarazen brune" de la brasserie Deseveaux.

Au prix unique de 12,50€ la portion, les deux hommes proposent 600g d'un plat au choix à réchauffer ou à congeler. La livraison est gratuite à partir de 5 plats achetés dans le Hainaut, le Brabant Wallon, Namur ou Bruxelles. Les plats seront disponibles les 18 et 25 septembre.

Réservations: hugues.derzelle@scarlet.be ou 0499/63.13.94