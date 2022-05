Partenaire des acteurs publics depuis 75 ans, l’intercommunale Igretec active à Charleroi Metropole exporte son savoir-faire en région bruxelloise. Après des conventions avec les communes de Molenbeek en 2018 et de Saint Gilles en 2021, elle vient de s’engager avec la plus grosse société publique de logements de la capitale : Bruxelles Logement, ce sont 4.000 habitations réparties dans le cœur historique de Bruxelles, à Haren et Neder-Over-Heembeek.