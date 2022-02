Il a fait chauffer une carte de crédit trouvée dans un portefeuille: "le code était la date de naissance" Charleroi L. C. Près de 6.000 euros ont été siphonnés du compte bancaire. © BELGA

Yannick, trentenairen a écopé d'une peine de prison par défaut pour plusieurs dizaines de fraudes informatiques en mai 2017. Il a fraudé juste après avoir trouvé une carte de banque avec une carte d'identité. « Le code de la carte de banque était la date de naissance se trouvant sur la carte d'identité », précise-t-il. Un véritable jeu d'enfant.



Au total, la carte bancaire a chauffé pour divers achats s'élevant à un total de 6.000 euros. Le prévenu a également été surpris avec un couteau de cuisine et un tournevis sur lui quelques mois plus tard, en novembre 2017.



Fortement dépendant aux produits stupéfiants, Yannick semble s'être repris en main depuis les faits. Détail confirmé par Me Desgain, conseil du prévenu. Au lieu de la peine de prison, un sursis probatoire est sollicité. Le parquet ne s'oppose pas à cette demande, pour éviter de « saboter la prise de conscience du prévenu. » Jugement le 14 mars.