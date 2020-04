Toutou, en séjour illégal, reconnaît avoir brisé la vitre passagère de quatre véhicules pour y voler le contenu.

Le 8 février 2020, le centre-ville de Charleroi est en effervescence. Le confinement n'a pas encore été prononcé, et il y a toujours du foot : le Sporting de Charleroi dispute la 25e journée de championnat en accueillant l’équipe de Zulte-Waregem au stade du pays de Charleroi.

De nombreux supporters se rendent au stade pour assister à la très large victoire des zèbres (4-0). Un certain Toutou, qui n’assiste pas au match, en profite pour faire le tour des véhicules stationnés dans les environs du stade. Un témoin remarque un drôle de manège autour de plusieurs véhicules et alerte la police.

Les policiers parviennent à interpeller Toutou, qui tente de s’enfuir. Sur lui, on retrouve un lecteur MP3 et une carte Sodexo à l’intérieur d’une veste dérobée à l’intérieur d’un des véhicules, mais également un marteau pare-brise. Alors qu’il contestait jusque-là, jurant « avoir constaté des vitres brisées et s’être servi à l’intérieur du véhicule en prenant la veste afin de se protéger de la pluie », Me Laurent, conseil du prévenu, signale que son client est aujourd'hui en aveux.

Une peine de 2 ans de prison, sans s’opposer à un sursis est requise contre Toutou, également en séjour illégal sur le sol belge. La défense plaide un sursis pour cette future première condamnation devant un tribunal correctionnel. « Il n’avait plus d’argent pour manger et il en a profité pour faire quelques véhicules. »

Le jugement sera prononcé le 23 avril prochain.