Grégory était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir respecté les conditions du sursis probatoire octroyé par la justice, le 21 février 2019. Ce jour-là, Grégory a écopé de 2 ans de prison, avec un sursis probatoire de 5 ans, pour s'être lancé dans la vente de produits stupéfiants à la suite des soucis financiers qu'il rencontrait à l'époque.

Deux ans après, Grégory risquait de devoir purger cette peine de prison. Ce dernier avait pourtant respecté ses nombreuses conditions, dont l'arrêt de consommer du cannabis et de ne plus commettre d'infraction. Problème, le jeune homme n'avait pas donné suite aux convocations pour se présenter à la maison de justice.D'après Me Druart, intervenant à la défense de Grégory, un problème d'adresse expliquait ces absences répétées. Compte tenu de ce détail, le parquet ne s'était pas opposé à laisser une ultime chance au prévenu. C'est désormais chose faite, via le jugement du tribunal correctionnel de Charleroi.