Christopher et Kévin s’entendent comme chien et chat. Les deux frères sont en conflit permanent depuis des années et se cognent fréquemment dessus, s’occasionnant mutuellement des coquards. Mais le 4 juillet 2019, à Charleroi, la violence des coups portés par Christopher sur son frère est telle que les faits avaient été initialement qualifiés en tentative de meurtre.

Ce jour-là, Kévin se rend au domicile de son frère et lui pique son Doberman, plongeant Christopher dans une colère noire. Il se rend chez Kévin, déterminé à récupérer son toutou. La situation s’envenime encore lorsque Kévin fait des remarques déplacées sur la chérie de son frère. Une violente bagarre éclate entre les deux frangins. Christopher prend le dessus sur Kévin, le plaque au sol et lui porte quatre coups de poing.

Ramené à la raison, Christopher fait immédiatement appel aux secours quand il remarque que Kévin ne se relève pas et reste inconscient. Une peine de 15 mois de prison ferme est requise, par défaut, contre Christopher, absent tout comme son frère lors de l’audience.

Jugement le 5 octobre.