En l’espace de quelques mois, Loïc a été condamné à deux reprises par la justice. En décembre dernier, le trentenaire a écopé d’un an de prison par défaut pour une scène de coups et blessures et pour un vol. Et plus récemment, en mai dernier, c’est une peine de 10 mois de prison qui lui a été prononcée.

Ce vendredi matin, devant la 11e chambre correctionnelle de Charleroi, c’est un Loïc menotté qui est arrivé au tribunal pour se défendre suite à l’opposition qu’il a formée. Le 11 août 2018, Loïc admet avoir fracassé le crâne du gérant du El Pogona, au boulevard de l’Yser à Charleroi. Totalement ivre, le prévenu venait de se faire logiquement recaler à l’entrée de l’établissement. Décision qu’il n’a pas vraiment appréciée…

En mai 2019, Loïc confirme bien avoir volé le GSM d’une femme sur l’esplanade de la gare de Charleroi-Sud. Au lieu de la peine de prison prononcée par défaut, la défense souhaiterait obtenir un sursis probatoire avec pour principale et unique condition (outre les trois conditions légales), la limitation de la consommation d’alcool.

Mais cette condition ne réjouit guère le parquet. Jugement le 10 décembre prochain.