Sous bracelet et sans permis de conduire, un conducteur déjà connu de la justice frappe un cycliste Charleroi

C'est un prévenu particulièrement bien connu du parquet et de la justice qui devait comparaître ce matin devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Mais à 10h25, aucune trace de Bruno dans la salle d'audience. Le parquet a donc requis défaut contre lui.



Déjà connu pour des histoires liées aux produits stupéfiants, Bruno est de nouveau amené à être jugé à cause de ce type de produits. En 2021, Bruno a agressé un cycliste qu'il connaissait bien et qu'il suspectait de l'avoir balancé dans un dossier de produits stupéfiants. "Le prévenu était en voiture quand il a frappé le cycliste d'un violent coup de poing", précise le parquet.



Comme si cela ne suffisait pas, Bruno se trouvait sous bracelet électronique au moment des faits et circulait sans le moindre permis de conduire. Une peine de 18 mois de prison a été requise à son encontre.



Jugement le 14 février.