L. C.

L. C.

L. C.

C'est face à un banc des prévenus désespérément vide que le dossier a été évoqué ce jeudi matin. Et Hervé risque fortement de regretter son absence puisqu'une peine de 10 mois de prison a été requise par défaut par la substitute Marr. S'il avait été présent, l'homme aurait sans doute pu obtenir des mesures probatoires pour tenter de soigner sa dépendance à la boisson.

Oui, la consommation d'alcool semble être l'une des causes (sans oublier la violence du prévenu) d'une scène de coups et blessures sur Jessica, sa compagne de l'époque. Cette dernière a, dans la cuisine, été saisie par la gorge. « Les policiers intervenus sur place ont constaté des traces de griffes et des hématomes. Ce n'était pas la première fois que ma cliente était victime de coups liés à la consommation d'alcool du prévenu », affirme la partie civile.



Le fils de la victime, 12 ans seulement, a été contraint d'intervenir pour mettre fin aux agissements d'Hervé. Ce dernier avait admis, lors d'une audition, avoir empoigné la victime sans toutefois l'avoir attrapé à la gorge.



Jugement le 9 juin.