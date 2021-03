Nemanja, qui possède quatre alias, a déjà été condamné par la justice en 2015, pour une entrave méchante à la circulation et une rébellion. Tout récemment, l’homme était sous le coup d’un mandat d’arrêt européen et recherché par les autorités allemandes pour tentative de meurtre.

Nemanja a, depuis lors, récidivé pour des faits similaires, le 22 mai 2019. Dans le centre-ville de Charleroi, Nemanja a tenté de semer la police lors d’un contrôle routier.

En fin de matinée, Nemanja se présente au volant de sa voiture au niveau d’une policière.

Sans permis de conduire, le conducteur effectue un coup de volant pour se retrouver sur la bande inverse de circulation afin de fuir le contrôle. Nemanja prend tous les risques pour échapper à la police : vitesse élevée, circulation en sens inverse, etc. La police a perdu sa trace avant de le voir réapparaître, vers 12h45, sur le boulevard Jacques Bertrand dans le cœur de Charleroi devant une école.

Cindy (prénom d’emprunt), 13 ans et demi, se trouve à la sortie de l’établissement avec des copains. Nemanja se fait remarquer en effectuant des dérapages. "Elle regarde bizarrement le chauffeur, qui lui fait un doigt d’honneur. La jeune fille ne se laisse pas faire et répond de la même manière", expliquait le parquet de Charleroi. Nemanja sollicite, en mimant le geste, une fellation à la mineure et lui demande de monter dans son véhicule.

Nemanja a été finalement interpellé 100 mètres plus loin par le GSA de Charleroi. Une peine de 30 mois de prison ferme avait été requise. Ce dernier écope de trois ans de prison ferme. Vu l’absence de Nemanja, jugé par défaut, son arrestation immédiate a été requise.