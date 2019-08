Richard O., 37 ans, a été arrêté à l’aéroport de Charleroi après avoir ingéré de la drogue. Il écope de 2 ans avec un sursis partiel.

Le 1er avril dernier, le prévenu, détenu depuis à la prison de Jamioulx, a été interpellé par les forces de l’ordre. L’homme était suspecté de contribuer à un trafic de stupéfiants en association. Après un scanner abdominal, 77 ovules de cocaïne étaient découverts dans son corps. L’homme devait prendre l’avion direction l’île Grande Canarie en Espagne. Une somme de 450 € et un GSM étaient saisis. "J’ai commis une erreur. J’avais perdu mon emploi et on m’a convaincu de faire ça", explique Richard O. à la juge Hermant.

La subsitute Di Vincenzo requiert 18 mois de prison à l’encontre du prévenu. Pourtant, l’homme n’a aucun antécédent judiciaire. Le ministère public demande que l’argent découvert sur Richard lors de son interpellation ainsi que le GSM lui soit confisqué.

Me Nadège Pouossi, défense du prévenu, plaide un sursis simple, compte tenu de l’absence de casier judiciaire : "C’est un homme qui a sa famille en Afrique. Il est également père d’un enfant. À l’occasion, il réalise un travail saisonnier en Italie et il perçoit 600 €/mois. La situation financière n’est pas optimale".

Ce vendredi après-midi, Richard O. a été condamné à 2 ans de prison avec un sursis partiel de 5 ans. Le titre d’association a été retenu, compte tenu du mode opératoire employé par le prévenu.