À trois contre un, c’est toujours plus facile de faire ce qu’on veut, sauf si on tombe sur plus malin que soi. Dommage pour Lucas, Marie et Ludivine, en situation de précarité et qui ont cru commettre le vol le plus simple du monde. En 2019, dans les rues de Charleroi, les trois comparses ont voulu se faire de l’argent facile. Ça tombe bien, ils croisent sur leur chemin, une personne. Cette dernière est seule. L’occasion fait le larron.

Le trio prétexte demander une cigarette à la victime avant de lui ordonner de les suivre, avec sa carte de banque pour retirer de l’argent. C’est à ce moment-là que le vent tourne. Astucieusement, la victime va balader les trois voleurs, permettant aux caméras de surveillance dispersées dans le centre-ville de capturer le visage de Lucas, Marie et Ludivine pour les identifier.

Arrivé devant un magasin Night&Day, la victime en profite pour pénétrer à l’intérieur pour mettre en fuite le trio. Non seulement les amis n’ont pas obtenu le moindre euro, mais en plus, ils se sont fait rouler par la victime. Pour sanctionner les faits, une peine d’un an de prison est requise, par défaut, contre les trois prévenus. Marie et Lucas ont déjà des antécédents pour des faits similaires.

Jugement le 12 octobre.