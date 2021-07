Le 11 juin dernier, Anthony comparaissait devant la justice pour des faits de violence sur Virginie, son ex-compagne. Mais cette première procédure n’avait pas calmé Anthony, au contraire…

Après s’être rendu au palais de justice, Anthony a récidivé. Le 11 et le 12 juin, à Thuin, ce dernier a frappé Virginie lors de deux scènes parce qu’elle lui avait dit non à ses demandes sexuelles… Le prévenu avait également harcelé téléphoniquement son ex.

Ce jeudi matin, Anthony a tout de même échappé à la prison ferme, requise par le parquet, grâce surtout à l’absence d’antécédent judiciaire à son actif. À la place, le jeune homme écope d’un an de prison, mais doit respecter des conditions probatoires durant trois ans : ne plus entrer en contact avec Virginie, ne pas se trouver à moins de 200 mètres de son domicile et entamer un suivi pour sa violence.