L. C.

Poursuivi pour deux préventions, Michaël écopera d'une condamnation par défaut, le 21 février prochain. Ce lundi matin, le jeune homme d'une vingtaine d'années ne s'est jamais présenté devant la justice.

Le 1er avril 2020, le père de famille a porté un couteau à cran d'arrêt et a détruit la porte d'entrée de l'appartement du domicile de son ex-compagne à Farciennes. Selon le parquet, si le prévenu a agi aussi violemment, c'est parce que l'ex-compagne ne lui a pas ouvert la porte d'entrée. « Il a même été chercher des outils pour détruire la clinche. Il voulait voir ses enfants. »Un peu plus tôt dans la journée, la police locale est intervenue une première fois. Michaël avait été invité à quitter les lieux, avant de revenir sur place quelques instants plus tard. Ce dernier risque fort de regretter de ne pas avoir donné suite à la transaction pénale proposée par le parquet. Si Michaël avait payé 150 euros, il n'aurait jamais comparu devant le tribunal correctionnel.À la place, il risque une condamnation à 15 mois de prison par défaut. Jugement dans un mois.