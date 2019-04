Ce mercredi, le tribunal correctionnel de Charleroi a reconnu coupable Dean G. de viols et de détention d’images pédopornographiques. Sa compagne, également poursuivie, s’en sort avec un sursis.



Détenu depuis plus d'un an, Dean G. a été reconnu coupable de viols mais aussi de détention et diffusion d'images pédopornographiques. Il a, par contre, été acquitté d’attentat à la pudeur sur la petite Anna, avec laquelle il avait partagé un bain. Sa compagne, Sandrine V., a été reconnue coupable de non-assistance à personne en danger sur deux fillettes. Elle écope d’une peine de 2 ans d’emprisonnement avec un sursis de 5 ans.

Le cœur du dossier concernait principalement Dean. L'homme avait reconnu le téléchargement et le partage de milliers de fichiers pédopornographiques mettant en scène, par exemple, des viols de bébés. Mais il niait avoir été l’auteur de viols et d'attouchements sur les enfants.

Dès 2012, il s'en est pris à sa filleule, âgée de 9 ans au moment des faits. Il lui a touché les parties intimes, pénétré avec ses doigts ou utilisé un vibromasseur. Il l’a également forcé à le masturber. En 2013, le prévenu s’est attaqué à son neveu, nourrisson et âgé de 7 mois. Dean avait introduit son sexe dans la bouche du bébé. Une vidéo de la scène avait même été retrouvée sur une carte mémoire. Entre juin 2016 et juin 2017, le prédateur a traumatisé Kate (nom d'emprunt). Il l’a embrassé sur la bouche, se changeait dans la même cabine à la piscine et lui a léché le sexe.

Sandrine, la compagne, s’en sort avec un sursis. La compagne de Dean G. n’avait jamais rien vu ni entendu de suspect concernant son compagnon. Elle ne l’avait pas empêché d’être en contact avec des enfants. Le substitut Pied avait requis une peine ferme de 15 ans pour Dean G. et 2 ans de prison à l’encontre de Sandrine.