Qui a dit que nos hommes politiques n'avaient pas d'humour? Christophe Cornu, le conseiller provincial Courcellois d'Ecolo, a écrit au Roi pour lui proposer de devenir "informateur" dans le cadre de la formation d'un gouvernement fédéral.

Cela fait, aujourd'hui, 440 jours que la Belgique est sans gouvernement, depuis le 18 décembre 2018. Et malgré les élections de mai 2019, rien n'a encore avancé, on le sait.

Ce vendredi, quand Christophe Cornu, coprésident de la régionale Ecolo de Charleroi Métropole et conseiller provincial (Hainaut), a reçu le "Jean-Claude du Carolo que le Roi devrait nommer Informateur parce que les autres ça n'a pas marché", il a poussé le vice jusqu'à écrire au Roi directement, toujours dans l'esprit absurde et surréaliste de cette cérémonie carolo décalée. Et ça a marqué beaucoup de monde dans la sphère locale.

Ceux qui le connaissent savent qu'il manie l'ironie et le 23e degré depuis longtemps : "[Cette récompense] ce qui m'a semblé surprenant au début s'est vite transformé en une certitude : celle d'être investi d'une mission messianique. Je me permets donc, respectueusement, de vous faire offre, Sire, de mes services. La crise politique dans laquelle se trouve notre glorieux pays a en effet démontré que les voies classiques ne permettaient malheureusement pas de sortir de l'impasse [...]" , écrit-il dans un courrier, envoyé de sa propre initiative au Palais. "Ai-je les compétences pour mener à bien cette tâche, dont je perçois l'ampleur? Bien entendu: je ne porte pas de vieux plaid en tartan criard en guise de trench-coat, j'ai un bien meilleur jeu d'acteur que Sabine Laruelle, mes baguettes lèvent mieux que celles de Paul Magnette, j'ai quand même un peu plus de charisme que Koen Geens et j'ai encore moins d'ambition personnelle que Georges-Louis Bouchez."

Comme ça nous faisait rire, on l'a contacté.



- La lettre est écrite sur le ton des Jean-Claude, mais est-ce une boutade ou une vraie proposition?

"C'est plus sur le ton de la boutade, évidemment. Je me suis pris au jeu des Jean-Claude. Mais vu la situation actuelle, ce qui peut paraître comme un jeu à la base pourrait ne pas en être un. Je veux dire : de toute manière, la situation est tellement surréaliste que... pourquoi ne pas me faire confiance, même si je suis plutôt un quidam qu'un homme politique? C'est une façon de dénoncer l'immobilisme, le fait qu'on tourne en rond depuis trop longtemps."

- Ecolo-Groen totalise plus de voix que le Vlaams Belang et autant que le CDH-CD&V. Vous êtes d'ailleurs les "grands gagnants" des dernières élections fédérales, avec le Vlaams Belang. Un informateur écolo pourrait faire avancer la formation d'un gouvernement?

"Plus sérieusement, oui, je le pense. Nous tournons en rond depuis assez longtemps. Une des pistes, ça pourrait être un informateur vert. Mais évidemment quelqu'un qui a plus d'expérience en politique que moi, je ne suis pas un hurluberlu. Les Jean-Claude sont dans l'absurde, et la dénonciation par l'humour, c'était donc l'occasion de relancer un peu le débat de façon humoristique et décalée. Trouvons d'autres solutions que ce qu'il y a maintenant sur la table. J'ai écrit cette lettre en tant que citoyen, pas en tant que Coprésident de la régionale. Et j'ai été agréablement surpris de la réception sur les réseaux sociaux, c'était aussi l'occasion de promouvoir les Jean-Claude, mettre en avant le travail d'équipe qui prend chaque année de l'ampleur et qui correspond bien à la région."

- Vous attendez donc une réponse du Palais... avec malice?

"Malice, oui, on pourrait dire ça. Le Palais répond toujours, c'est un principe. Donc je ne manquerai pas de publier la réponse, bien sûr. Mais je le répète, ce n'est sûrement pas un poste pour moi, que ça soit bien clair."