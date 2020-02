Sébastien, 46 ans, admet avoir emprunté de grosses sommes à Caroline et Maria. Il a déjà remboursé une grosse partie aux victimes.

Le quadragénaire a été condamné, par défaut, en 2019 à deux ans de prison ferme, pour deux abus de confiance sur Maria et Caroline. Sébastien, qui s’est rendu à la police pour une autre démarche, a reçu son billet d’écrou pour la prison. Il a fait opposition à la peine.

Ce jeudi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, Sébastien ne conteste pas les deux préventions d’abus de confiance. S’il a emprunté l’argent, c’est pour régler des dettes de jeu. "Mais maintenant, je ne joue plus à rien et je suis même interdit de casino", précise-t-il.

Sébastien rassure même le tribunal. Il a déjà commencé à rembourser ses dettes envers Caroline et Maria. Les deux femmes, présentes à l’audience, confirment les affirmations de Sébastien mais Caroline, qui a prêté 10 000 € à Sébastien, n’est guère rassurée. "S’il a connu des mois difficiles, à cause de tout ça je me suis retrouvée dans une situation précaire." D’après Caroline, il ne manque "plus" que 3 500 € à rembourser et Maria précise qu’il reste 11 700 €.

Sébastien est également suspecté d’avoir utilisé une carte Visa appartenant à Nicolas pour louer des véhicules chez Sobeltax. Mais il conteste. Dans ses déclarations, il admet pourtant avoir ramassé un portefeuille par terre à Marchienne-au-Pont et s’être servi de la carte, vu l’absence d’argent.

Le ministère public ne s’oppose pas à un sursis. Me Elena d’Agristina, à la défense, plaide une suspension du prononcé.

Jugement le 5 mars prochain.