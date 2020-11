À 76 ans, Auguste comparaît pour la première fois devant un tribunal correctionnel. Le papy est poursuivi pour un harcèlement et des menaces envers son ex-beau-fils qui vit dans le sud de la France. Ce dernier, marié avec la belle-fille d’Auguste, a refait sa vie depuis 2017 et le décès de son épouse, qui s’est donné la mort. Mais il a reçu trois lettres anonymes entre décembre 2018 et mars 2019. D’après lui, les lettres étaient virulentes et le menaçaient. "Dernière ligne droite, la chasse est ouverte" est l’une des menaces qui se trouvent dans le courrier.

Le destinataire a également fait référence au passé sulfureux du beau-fils, condamné en 2006 devant la Cour d’assises en France pour avoir commandité l’assassinat de sa mère.

Quand le tribunal interroge Auguste sur les deux préventions qui lui sont reprochées, il ne se laisse pas faire et se défend. "Ce n’est pas ce que j’ai envoyé. J’ai simplement réclamé les documents de la voiture de ma belle-fille." Pour ce faire, Auguste a posté trois lettres au bureau de poste aménagé dans le centre commercial du Cora de Châtelineau. Les images de vidéosurveillance confirment la présence du septuagénaire sur les lieux pour poster les courriers anonymes.

Pour la substitut Dutrifoy, Auguste a bel et bien envoyé des courriers menaçants à son ex-beau-fils, qu’il tient pour responsable du suicide de sa belle-fille. Le parquet ne s’oppose pas à octroyer à Auguste une suspension simple du prononcé. Le papy précise en fin d’audience "s’en foutre royalement de la condamnation".

"Je ne reconnaîtrai jamais ce que je n’ai pas fait", conclut Auguste, qui campe sur ses positions. Jugement le 11 janvier.