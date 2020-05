Le ministère public a requis mardi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de minimum 3 ans de prison, sans s'opposer à un sursis probatoire, contre P.J. L'homme âgé de 56 ans est poursuivi pour incitation à la débauche et attentats à la pudeur sur de jeunes filles âgées de 3, 6 et 11 ans. Le quinquagénaire reconnaît avoir détenu une centaine de fichiers pédopornographiques.

Entre décembre 2016 et juillet 2017, P.J. accueille fréquemment des enfants de son quartier à son domicile en l'absence de sa compagne en leur donnant des fraises, des bonbons ou l'accès à internet.

Le prévenu est poursuivi pour incitation à la débauche sur une jeune fille de 11 ans. Cette dernière est secrètement amoureuse d'un voisin âgé de 17 ans. Pour lui permettre de voir l'ado, P.J. propose à la fillette de venir à la maison afin qu'elle passe du temps avec le garçon. Il tente de convaincre le jeune adolescent de venir également à son domicile. P.J. interroge la jeune victime sur ses intentions et lorsqu'elle précise ne vouloir "faire que des bisous", il insiste et incite la jeune fille "à aller plus loin avec l'adolescent."

Le quinquagénaire conteste également des attentats à la pudeur commis sur deux soeurs âgées de 3 et 6 ans. Ensemble, ils jouent à cache-cache et P.J. "chatouille" les petites sur tout le corps, dont la poitrine et le sexe, par-dessus les vêtements.

Ce dernier est en aveux d'avoir détenu 115 fichiers pédopornographiques sur son ordinateur et plusieurs vidéos montrant des actes sexuels sur des enfants. P.J. insiste en jurant être tombé sur les fichiers sur un site pornographique ordinaire "qui est d'ailleurs toujours ouvert", précise-t-il.

Le ministère public a requis une peine de minimum 3 ans de prison, sans toutefois s'opposer à un sursis probatoire pour soigner les déviances de P.J. Me Bruno Fosseur, à la défense, plaide l'acquittement pour les attentats à la pudeur et l'incitation à la débauche sur mineur. Un sursis probatoire est plaidé pour la détention des fichiers pédopornographiques.

Jugement le 9 juin prochain.