Le 15 juillet 2020, Chantal est passée à deux doigts du drame. Cette dernière, qui occupe l'un des 16 studios d'un immeuble avenue de la Gare à Luttre (Pont-à-Celles), a eu la peur de sa vie ce jour-là. Alors qu'elle était tranquillement occupée dans son logement, un début d'incendie a créé la panique. « J'ai entendu du bruit. J'ai ouvert la porte de mon studio et j'ai vu des flammes. J'ai vraiment eu peur du pire, parce qu'en plus il n'y avait pas la moindre issue de secours. »

Un mégot de cigarette à l'origine de l'incendie

Fort heureusement pour Chantal et les autres occupants de l'immeuble, Oscar, un autre voisin, s'est érigé en héros pour maîtriser le début d'incendie d'un canapé se trouvant devant la porte d'entrée du studio de Chantal au premier étage. « Je suis intervenu avec un extincteur et j'ai éteint le feu avant l'arrivée des pompiers », confirme le riverain, dont le geste a été salué ce mardi matin par le tribunal correctionnel de Charleroi.Pour le parquet, l'auteur de l'incendie volontaire n'est autre que Jean-Michel. Ce dernier aurait agi par colère à la suite de la perte de son chien, emmené par un voisin alors que Jean-Michel était absent de son studio. « Il a jeté son mégot de cigarette sur le canapé. Rapidement, on comprend via un témoin que le prévenu s'est vanté juste avant les faits qu'il était en possession d'un bidon d'essence et qu'il allait mettre le feu dans l'heure s'il ne récupérait pas son chien », signale le parquet au moment du réquisitoire.Auditionné, Jean-Michel admet avoir jeté son mégot de cigarette, « de rage sans regarder où il allait. » Pour le parquet, non seulement Jean-Michel a commis un incendie volontaire, mais il a aussi proféré des menaces, notamment de « remettre le couvert. » Une peine sévère est requise contre ce dernier, dont le passé judiciaire est peu glorieux : 13 pages de casier judiciaire, dont un état de récidive et une lourde condamnation à 4 ans de prison pour tentative de meurtre. La substitute Cottin considère Jean-Michel comme étant loin d'être un enfant de chœur et qui a du mal à contenir sa violence, malgré les condamnations judiciaires.Me Pieri, à la défense de l'homme détenu à Marneffe, plaide une requalification des faits en incendie involontaire et un acquittement pour les menaces. « Oui, il a jeté sa cigarette et il y a eu le feu. Mais il n'avait nullement l'intention de provoquer un incendie. Quel est l'intérêt de bouter le feu dans un immeuble et de monter, par la suite, dans les étages pour retrouver son chien ? » Une peine de probation autonome est sollicitée à titre principal comme mesure de faveur.Jugement le 15 mars.