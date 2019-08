Pour s’éviter une peine trop sévère, le père de Philippe espère que son dossier pourra être requalifié en coups et blessures. Il faut dire qu’il risque gros : le juge d’instruction a introduit son cas comme une tentative de meurtre, une première d’après la mémoire du procureur Bouillez.

Le 2 février dernier, Stéphane et Philippe se trouvaient à leur domicile, dans la région de Chimay. Comme toujours, Stéphane était rond comme toute la Pologne après s’être envoyé une demi-douzaine de Chimay dans le gosier. "Des témoins, dont le parrain du petit de 10 ans, disent que Philippe jouait sur le canapé quand il a, sans faire exprès, mis un coup de main dans la figure de son père", note le ministère public. C’est là que la scène dégénère.

Stéphane empoigne Philippe et l’envoie valser plus loin dans le salon. Il lui bloque le torse avec un genou, alors que ses mains se posent autour du cou du gamin. "Je vais te tuer, je vais te briser les os !", aurait-il crié après avoir été séparé de son fils.

Il dit aujourd’hui n’avoir plus aucun souvenir de cet épisode de violence.

La mère , absente lors des faits, se constitue partie civile. "Ma cliente ne veut plus aucun contact avec Stéphane, mais elle conduit tout de même les enfants une à deux fois par semaine à la prison de Jamioulx, parce qu’ils réclament leur père", note l’avocat. "On a trouvé un arrangement avec l’espace rencontre de Chimay pour qu’ils puissent continuer à se voir sans qu’elle ne doive être présente. Et elle demande 1 euro provisionnel de dommages."

Entre le procureur et la défense, c’est une autre histoire. Le premier considère qu’il s’agit tout bonnement d’une tentative de meurtre : Stéphane aurait eu l’intention de tuer son fils, en attestent ses antécédents violents et le fait qu’il l’ait étranglé volontairement. Il réclame donc six ans de prison ferme. Le second préfère y voir des coups et blessures, et demande une requalification : "Ce qu’il a fait n’est pas excusable, mais il n’a jamais eu l’intention de tuer son fils. Il était saoul, et quand il boit, il est violent. Il a perdu le contrôle. Au moment du jugement, il aura déjà passé sept mois en prison : il a la chance d’avoir des enfants qui l’aiment encore, il peut apporter des choses à la société. Je demande une peine d’emprisonnement, mais assortie d’un sursis probatoire."