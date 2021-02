À peine âgé de 23 ans, Martin était poursuivi pour vingt préventions d’une grande gravité : détention et diffusion d’images pédopornographiques, viols, attentats à la pudeur, voyeurisme, incitation à la débauche, etc.

Entre 2016 et 2019, Martin s’est amusé avec des mineures de 13, 14 ou 15 ans à l’époque. À chaque fois, le jeune homme employait le même mode opératoire. Décrit par les experts comme une personne possédant des besoins sexuels conséquents et déviants, Martin demandait des images dénudées aux victimes. À la jeune Marie, Martin lui demandait même de s’introduire des objets dans le vagin. Sophie, aujourd’hui majeure et présente à l’audience, a connu à ses 14 ans une courte relation avec Martin, déjà majeur. La jeune ado a été contrainte de masturber Martin et d’envoyer des photos intimes la mettant en scène.

Si les pauvres adolescentes ne s’exécutaient pas, Martin faisait preuve de chantage ou de manipulation pour parvenir à ses fins « Il les menaçait de diffuser les photos sur les réseaux sociaux ou de leur faire du mal », ont expliqué Me Charles et Me Deprez, parties civiles. Martin avait notamment menacé Sophie de lui brûler sa maison. À une autre ado, il a exécuté ses menaces en envoyant les photos de la victime au père de cette dernière.

En 2013, Martin, encore mineur, avait déjà fait l’objet d’un important suivi pour soigner ses déviances sexuelles, pour la détention d’images pédopornographiques. Sans réellement s’expliquer, Martin était en aveux des nombreux faits. Une peine de 5 ans de prison avec un sursis probatoire était requise par le parquet. Le tribunal a suivi le ministère public en condamnant Martin à la peine requise. Ce dernier sera étroitement surveillé pour éviter de récidiver. « Il devra mener à son terme une guidance médicale et un suivi psychologique. Il devra également arrêter de consommer de l’alcool et des stupéfiants, trouver du travail et ne plus avoir de contact avec des mineurs en l’absence d’un adulte », prévoit le jugement.