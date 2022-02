Francisco, 36 ans, ajoute une nouvelle condamnation à son solide casier judiciaire qui compte 10 pages. Le prévenu a écopé de 6 ans de prison ferme, pour des coups et blessures et des traitements inhumains sur son fils âgé de 3 semaines. L'alerte a été donnée aux autorités judiciaires le 13 février dernier, lorsque le petit a été conduit d'urgence à l'hôpital dans un état de santé préoccupant.

Dès les premiers examens, les médecins constatent que l'enfant présente les symptômes du bébé secoué. Un an plus tard, l'état de l'enfant ne s'est pas amélioré. Il souffre de lourdes séquelles neurologiques qui l'empêcheront à tout jamais d'avoir une vie normale, comme l'a précisé Me Julien Charles, tuteur ad hoc. Le gamin ne bougera jamais, ni les bras ni les jambes et il est nourri par sonde nasale.Selon Francisco, la nuit précédente, son fils a été victime "". "La nuit du 12 au 13 février 2021, je lui ai donné le biberon vers 4 heures du matin. Je l'ai ensuite couché sur mon torse. Je me suis endormi et il est tombé par terre. Je me suis réveillé en l'entendant crier, mais il s'agissait d'une chute accidentelle, je n'ai jamais fait de mal à mon enfant."En réalité, l'enfant a été victime de violences bien avant cette chute. L'enfant a été secoué à plusieurs reprises. Francisco avait d'ailleurs admis lors d'une de ses auditions être "parfois peut-être brutal avec mon bébé en lui faisant l'avion sans lui tenir la tête." D'après le substitut Vervaeren, ce sont ces jeux répétés de l'avion qui ont causé les séquelles.Une peine de 10 ans de prison avait été requise contre le paternel, et un an de prison contre Laurie, la mère du petit poursuivie pour non-assistance à personne en danger. Ce jeudi après-midi, le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé une peine de 12 mois de prison avec un sursis simple de 5 ans pour Laurie, la mère du petit "qui a tardé à alerter les secours pour l'intérêt de son compagnon", retient le jugement.