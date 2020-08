Sur la vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on peut voir un homme, torse nu, en train de fouiller dans le coffre d'une voiture de police. Et il est toujours occupé à farfouiller quand les policiers sortent d'une habitation, le surprennent sur le fait et procèdent alors à son arrestation immédiate.

Les faits se déroulent à Marchienne-au-Pont (Charleroi), dans la rue de Trazegnies, à côté de la gare.

Ce qui est moins clair, c'est la date à laquelle les faits se sont produits ni dans quelles circonstances. La police locale de Charleroi, dont dépend Marchienne-au-Pont, renvoie vers le parquet pour toute communication. Le parquet de Charleroi a quant à lui été contacté à ce sujet, nous attendons un retour à ce sujet.

Un point noir est tout de même la "claque" assénée par un des policiers à l'individu interpellé, au niveau de la tête. Malgré une arrestation qui semble musclée à première vue - ce que les internautes ne manquent pas de soulever, difficile à ce stade de parler de violence policière.

Mais le simple geste de lever la main sur un citoyen (certes en infraction, mais qui ne montre pas de signes de violence) a de quoi au moins poser la question : en effet, d'après l'Observatoire citoyen des Violences Policières (ObsPol), pour qu'un coup - quel qu'il soit - puisse être porté par un policier sur une personne, il faut que quatre conditions soient réunies : il faut poursuivre un "objectif légitime" et "qui ne peut être atteint autrement", en n'exerçant qu'une force "raisonnable et proportionnée à l'objectif poursuivi" en tenant compte des risques et après avoir averti (ce dernier point est sujet à des exceptions).

D'un autre côté... l'individu n'avait rien à faire là, et les agents ont plus que probablement été surpris.