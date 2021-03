Plus tôt, durant la journée du 10 septembre, Kevin s’était rendu chez Jonathan et Marie, son beau-frère et sa belle-sœur, à la suite d’une dispute avec sa compagne. Déjà bien imbibé par l’alcool, Kevin buvait encore plus lors de la soirée.

Vers 1h15 du matin, après avoir bu 24 bières et « sans savoir pourquoi », Kevin s’emportait sur son beau-frère. Marie tentait d’intervenir entre les deux hommes, avant de recevoir également de nombreux coups au visage par son beau-frère.

Le parquet souhaitait que Kevin soit condamné à un an de prison ferme. Malgré deux condamnations passées pour des coups sur conjoints et agents, Kevin a obtenu une nouvelle chance de la justice.