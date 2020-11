Il n’est pas rare de voir des amitiés être brisées à cause d’histoires de cœur. C’est le cas pour Micky et Sylviano. Les deux hommes, originaires de Châtelet, se connaissent et sont amis. Mais leur amitié prend fin pour une histoire de fille. Cette fille est l’ex de Micky, mais elle fréquente Sylviano, l’ami de son ex-copain. L’ex-compagne de Micky profite de la situation pour faire rager son ex…

Elle rajoute de l’huile sur le feu entre les deux copains en envoyant des photos d’elle, en compagnie de Sylviano, à Micky. Ce dernier, pas connu pour être un jeune homme violent, voit rouge lorsqu’il remarque la présence de Sylviano devant son domicile, le 23 novembre 2019 à Châtelet. Micky se saisit d’une latte de sommier et fonce sur son rival. Il lui assène, en pleine rue, plusieurs coups. Sylviano chute au sol, le visage en sang.

Sous la violence des coups, la latte de sommier utilisée comme arme se brise en deux. Micky aurait pu éviter de comparaître devant le tribunal correctionnel s’il avait donné suite aux convocations pour une médiation pénale. Malgré un casier judiciaire vierge, une peine de 18 mois de prison est requise par la substitut Dutrifoy. Cette dernière ne s’oppose pas à un sursis ou une peine de travail pour Micky.

Ce dernier, en aveux et sans avocat, souhaite effectuer une peine de travail. Jugement le 21 décembre prochain.