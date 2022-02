L. C.

Il y a un mois, Jean-Carl brillait par son absence devant la justice. Défaut avait donc été requis contre lui. Le prévenu était poursuivi pour trois préventions: deux scènes de coups et blessures et un vol simple commis sur son beau-père.

Le 24 mai 2018, vers 21 h, Jean-Carl a frappé Thierry, qui circulait à vélo dans Fontaine-l'Évêque quand une voiture s'est arrêtée à sa hauteur. La seconde victime de Jean-Carl fut sa tante par alliance. À l'issue d'un repas arrosé à l'alcool, le neveu a projeté la victime au sol, avant de la rouer de coups de pied et de la menacer de la tuer et de brûler sa maison.Enfin, le beau-père de Jean-Carl (parti entre-temps vivre un peu en France) a également été victime d'un vol à Jumet. Le prévenu a profité de l'absence de la victime à son domicile pour vider le garage avant de vendre les divers objets volés sur internet ou dans des magasins.Déjà connu pour une importante condamnation à 5 ans de prison avec sursis en 2006, pour des coups et blessures, Jean-Carl a écopé ce mardi matin d'une peine de 2 ans de prison par défaut.