Assisté de son avocate et de son épouse, Ugur a du mal à s’exprimer et paraît être atteint mentalement. Ce que va d’ailleurs confirmer le parquet, et son avocate, par la suite. S’il est devant le tribunal ce mardi, c’est parce qu’il est poursuivi pour entrave méchante à la circulation, mise hors d’usage d’un véhicule et rébellion sur quatre policiers. Mais Ugur n’a aucun souvenir des faits, dit-il.

Le 25 octobre 2018, à Gilly, Ugur s’est emporté sur uen certaine Marine à cause d’un banal coup de klaxon de la part de la conductrice. "Il roulait très lentement et a reçu un coup de klaxon", précise le parquet de Charleroi, se basant sur les témoignages recueillis pendant l’enquête. Ugur n’apprécie visiblement pas le geste de Marine et ni une, ni deux, se met à la poursuivre en voiture, tout en adoptant une conduite dangereuse.

Par la suite, Ugur parvient à rattraper Marine, la bloquer, et il finit par donner plusieurs coups de pied dans sa voiture. Le rétroviseur gauche du véhicule tombe même au sol. Interpellé par quatre policiers, Ugur ne se laisse pas faire et se rebelle sur les forces de l’ordre. Auditionné, Ugur niait l’évidence dans un premier temps avant de confirmer les faits en voyant les images des caméras de surveillance. "Mais il a toujours confirmé ne pas vouloir indemniser la victime."

Compte tenu de son état, une expertise psychiatrique avait été ordonnée. Les conclusions ne laissent peu de choix pour la sanction pénale. "Il a été jugé atteint d’un trouble mental au moment des faits, mais également lors de son expertise", confirme la substitut Broucke. Comme de coutume face à ce cas de figure et sur base de l’article 71 du Code pénal, un internement a été requis contre Ugur. Jugement pour le 9 mars prochain.