Cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Charleroi ce lundi matin, Jonathan aurait très bien pu échapper à cette citation s'il avait reconnu (comme il l'a fait devant la justice) avoir porté des coups sur sa compagne, il y a un an à Châtelet. Seulement voilà, Jonathan a jugé bon de ne pas être en aveu de l'infraction alors que le parquet lui avait proposé une médiation pénale. « Mais cette procédure a échoué. Elle ne peut se faire que si l'auteur reconnaît les faits », rappelle à juste titre la substitute Dutrifoy.

Vers minuit, la police a été requise au domicile du couple formé par Jonathan et sa compagne. Cette dernière semble appelée à l'aide. Des cris se font entendre du logement. Face aux policiers, la compagne de Jonathan est en état de choc et en pleurs. La jeune femme a été victime de coups. « Elle parle de coups de poing et de coups à main ouverte. Le prévenu a même vidé un seau d'eau sur elle », relate le parquet.Un des enfants du couple balance même son propre père. « Il a dit que c'était la faute de son père cette fois-ci. » Entendu sur les faits, Jonathan confirme une dispute qui a dégénéré. Ce dernier explique avoir eu « une réaction à chaud ». « C'est un coup involontaire. Elle m'a lancé un téléphone en plein visage. J'ai réagi en lançant une chaussure, sans la viser. Mais je l'ai touchée à la jambe. »Pour le parquet, il est important que le prévenu entame une formation en gestion de la violence et un suivi pour canaliser sa consommation d'alcool et de cannabis. Une peine de 18 mois de prison, avec un sursis probatoire, est donc requise.Sans avocat, le prévenu marque son accord pour des mesures probatoires. Jugement dans un mois.