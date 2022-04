Pourtant, la victime, présente à l'audience, n'arrive toujours pas à comprendre cinq mois après les faits, ce qui a poussé le jeune homme à s'en prendre à lui aussi violemment. « Je ne le connais pas. Il est sorti de nulle part avec un cutter et voilà. Il a agi ainsi gratuitement et aujourd'hui je souffre encore de la jambe », témoigne celui qui a échappé au pire comme le confirme le substitut Vervaeren. « On n'était pas loin de l'artère fémorale. La plaie est vraiment impressionnante. On a même dû faire un garrot à la victime, avant sa prise en charge par les secours. »

D'après l'agresseur, s'il a dégainé son cutter pour blesser l'homme rue Neuve à Charleroi le 12 décembre dernier, c'est à la suite d'avances sexuelles. « J'étais sorti pour aller faire des courses et chercher à manger. Je suis rentré dans la boulangerie et je l'ai croisé. Il était alcoolisé et m'a fait des avances. Je ne voulais pas qu'il me touche. » Cette raison est vivement contestée par la victime, elle-même. « Il vient de m'apprendre que j'étais homosexuel, ce que je ne savais pas. Ça, c'est la meilleure chose. Je ne comprends pas cette gratuité. Je lui souhaite que le bon Dieu lui pardonne, mais moi je ne lui pardonnerais pas. »



Un éternel mystère

De l'aveu même du parquet, la vraie raison qui a poussé Amine à réagir de la sorte restera un éternel mystère. Même si le substitut Vervaeren est convaincu qu'il en existe bien une. Par la suite, Amine a également jeté une chaise dans la vitrine du salon de thé où l'homme grièvement blessé avait trouvé refuge. Désormais en aveu, le prévenu plaide un sursis simple.Avis partagé par le parquet, même si des craintes sont affichées sur le comportement violent de ce dernier, inconnu de la justice depuis son arrivée en Belgique il y a un an. Une peine de 37 mois de prison est requise, ce qui empêchera à l'avenir Amine d'obtenir une quelconque mesure de faveur. Trois mois supplémentaires sont requis pour le séjour illégal.Jugement le 12 mai.