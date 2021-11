Viols et attentats à la pudeur sur cinq enfants : voici ce qui est reproché au père de famille, ce mercredi matin, devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi. Louis avait réussi à attirer la confiance des parents de deux jeunes filles, atteintes d'un retard mental, et était fréquemment chargé de les garder. Ces dernières se rendaient avec plaisir au domicile du prévenu puisqu’il y avait un poney…

Et pour passer à l’acte, Louis n’a pas hésité à adopter une attitude menaçante avec Clara (prénom d’emprunt). « Il a menacé d’étrangler la mère de la petite ou de frapper le poney », signale le substitut Bury. Entre juillet et septembre 2020, Louis admet avoir abusé de la jeune mineure, âgée de moins de 10 ans. Même chose pour l’autre enfant, qu’il emmenait dans sa chambre pour sévir.

Des abus sur sa fille

Bien avant ces faits, Louis a, selon le parquet, déjà sévi une première fois sur sa propre fille entre 2006 et 2011. Cette dernière a notamment écrit une lettre pour confier les faits, en précisant « j’aime mon papa, mais pas comme ça. » Le prévenu conteste notamment avoir rejoint son enfant dans sa chambre une fois que sa femme quittait le domicile. « Je ne lui ai rien fait. Elle a été beaucoup violée, mais pas par moi », ajoute le prévenu.

Deux autres victimes, dont le petit frère de Clara, auraient également subi le comportement inadéquat et ignoble du prévenu. Le parquet a requis une peine d’une dizaine d’années de prison, avec une mise à disposition du TAP pour éviter toute récidive de Louis. Jugement dans deux semaines.

* Pour rappel, un numéro gratuit, le 0800 98 100, existe. Géré par SOS Viol, il offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.