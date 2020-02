Une soirée arrosée a failli tourner au pugilat, un jour d’octobre 2017.

Adrien, à peine âgé de 20 ans, s’est emporté sur Wendy, la menaçant avec un couteau, car elle a reçu des SMS d’un autre homme.

Le couple composé d’Adrien et Wendy n’a pas connu que des moments de joie. Durant les quatre années de relation, les amoureux ont traversé beaucoup de moments de doute et de nombreuses séparations. Dans ces cas-là, il devient difficile de s’aimer comme au premier jour. Mais les deux jeunes parents d’un petit garçon n’ont jamais abandonné et ont tenté de recoller les morceaux.

Le 31 octobre 2017, à Charleroi, la petite famille se trouve dans son appartement. Quelques jours avant, Adrien et Wendy se sont donné une énième chance. Le couple héberge un autre couple d’amis qui connaît également des difficultés à trouver un logement. La soirée se déroule dans une bonne ambiance. Une bouteille de vodka est d’ailleurs ouverte.

Mais tout dérape, une première fois, lorsqu’Adrien ne parvient pas à mettre la main sur son téléphone, planqué dans la cuisine par Wendy "pour l’embêter". Le jeune homme insulte sa compagne et menace de jeter son sac à main par la fenêtre. Mais il découvre aussi, par hasard, dans le GSM de Wendy des messages d’un autre homme. "Je t’aime. Moi aussi je t’aime."

Adrien se saisit d’un couteau à steak et fonce vers sa compagne, la piquant au niveau du crâne. À plusieurs reprises, il menace de tuer sa compagne et de s’en prendre à son enfant, que la mère tient dans les bras. "Lâche-le sinon je vous frappe tous les deux", affirme Adrien. L’ami présent dans la pièce tente d’intervenir, mais est également victime de menaces.

Le ministère public a requis une peine de 3 ans de prison, sans s’opposer à un sursis probatoire, pour la gestion de la violence.

Jugement attendu le 16 mars.