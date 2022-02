Il menace son ex avec un couteau de cuisine Charleroi L. C. Vincent n'a pas supporté la fin de son couple après 10 ans de relation. © BELGA

Le jeune homme, profondément touché par la fin de sa relation sentimentale, n'a pas eu la réaction adéquate envers son ex-compagne. À plusieurs reprises entre fin décembre 2019 et début janvier 2020, Vincent est suspecté d'avoir harcelé la victime à Thuin. Ce qu'il minimise ouvertement à l'audience ce jeudi matin. "Je me suis peut-être rendu quatre fois sur place. Je n'avais pas de mauvaises intentions, je voulais simplement des explications."



L'attitude du prévenu est similaire concernant la destruction d'un lustre après avoir lancé un poêlon. "Ce n'était pas intentionnel. » Pour les menaces, Vincent dit ne pas se souvenir d'avoir tenu des propos effrayants du genre "si tu ne déménages pas, je vais brûler la maison", "j'ai qu'une seule envie, c'est d'égorger les chats et puis toi après" ou encore "si je te vois avec un autre homme, je te tue et lui avec."



Le 22 janvier 2020, par contre, le prévenu se souvient d'avoir posé un couteau de cuisine contre sa poitrine, "sans avoir menacé son ex-compagne".



Une médiation pénale qui a échoué



Le parquet avait tendu une main à Vincent, en lui proposant une médiation pénale avec la mise en place d'un suivi. Si au départ, ce dernier semblait être d'accord avec cette condition, ce ne fut plus le cas par la suite. "Il n'a plus répondu aux convocations de l'assistant de médiation et n'a pas été au bout du suivi", précise la substitute Marr. Cette procédure a été un échec, entraînant la comparution de Vincent devant la justice.



Malgré les contestations soulevées par ce dernier (alors qu'il avait reconnu les faits jusqu'à présent), la substitute du procureur lui propose une nouvelle chance via des mesures probatoires pour la mise en place d'un suivi.



Jugement le 17 mars.