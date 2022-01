Sans surprise donc, le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé en novembre 2020, la révocation du sursis probatoire obtenu par Frank. Ce dernier avait, le 15 novembre 2017, eu une chance du tribunal correctionnel de Bruxelles via un sursis probatoire de 5 ans octroyé avec une peine de 3 ans de prison pour des faits graves de viols.

Des bêtises et pas d'adresse

Ce lundi matin, la justice a examiné l'opposition formée par Frank contre la révocation de son sursis probatoire. Le prévenu ne souhaite nullement purger la lourde peine de 3 ans de prison. Mais selon la commission de probation, il n'a plus respecté ses mesures probatoires.Interrogé sur ce manque de sérieux, Frank admet « avoir commis quelques bêtises et ne plus avoir eu la moindre adresse pendant un certain temps ». Le tout, à la suite notamment d'une séparation difficile. Pour le parquet, ce contexte n'excuse pas tout.Le 11 juin 2019, Frank a comparu une première fois devant la commission de probation. Ce dernier avait loupé sept rendez-vous et avait admis ne pas savoir se déplacer faute de ressources. « Mais la commission avait fait preuve de souplesse en lui laissant une chance, tout en lui demandant d'être particulièrement attentif à de futurs appels », souligne la substitute Dutrifoy.Et un mois plus tard, bis repetita. Frank n'a pas répondu aux appels et ne s'est pas non plus inquiété sur son sort. « On ne savait même pas où il créchait. Il a eu une attitude désinvolte. » Tout cela a donc provoqué la révocation du sursis probatoire obtenu en 2017. En fin de réquisitoire, le parquet a rappelé le casier judiciaire de Frank, « long comme un bras » selon l'expression utilisée par la substitute.« Il a déjà eu deux mesures de faveur révoquées. Il avait une seule condition à mettre en place (un suivi thérapeutique) et ça n'a pas été fait. On lui a tendu la main à plusieurs reprises. Maintenant, c'est trop tard. » Après ces mots, la substitute du procureur a requis la confirmation de la révocation du sursis probatoire.Me Dumont, à la défense, souhaite que son client échappe à la révocation. L'avocat a rappelé que Frank n'a plus respecté ses conditions non pas par désintérêt, mais parce qu'il était démuni à la suite d'une séparation. Jugement le 21 février.