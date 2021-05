Lorsque vous comparaissez devant le tribunal correctionnel, vous pouvez plaider des conditions probatoires avec une mesure de faveur, afin d’éviter une peine de prison. Selon la durée fixée par le juge lors de son jugement (entre 1 et 5 ans), vous devez respecter un certain nombre de conditions.

Dans ce cas-là, il existe trois conditions légales : ne pas commettre de nouvelles infractions, répondre aux convocations de l’assistant de justice et prévenir ce dernier en cas de changement (d’adresse, par exemple). D’autres conditions, en fonction de la personnalité du justiciable et déterminées par le juge, peuvent s’ajouter à cette liste.

Le 12 décembre 2018, Grégory a lui-même plaidé et obtenu une suspension probatoire du prononcé de 3 ans. Mais seulement quelques mois après, l’assistant de justice a signalé le mauvais comportement du jeune homme. Condamné pour avoir commis des vols et tentatives d’extorsion, Grégory devait respecter des conditions. Mais ce dernier n’a pas répondu aux convocations de l’assistant de justice et ne s’est jamais présenté à lui. Pire, Grégory a déménagé sur Bruxelles alors qu’il jurait vivre à Roux…

Pour ne rien arranger à son cas, il a continué à se droguer et à boire et a commis deux vols simples lors de sa période d’épreuve. Sans surprise et assez logiquement vu son comportement, le parquet ne requiert rien d’autre que la révocation de la suspension accordée à Grégory. Ce qui signifie qu’il écoperait de la peine de prison prévue avec le jugement prononcé en décembre 2018.

Ce mercredi, le jeune homme demande au tribunal de lui laisser une dernière chance, en expliquant qu’il s’est repris en main depuis un an et demi et qu’il ne faudrait pas l’arrêter en si bon chemin… Jugement le 16 juin.