Le 11 novembre dernier, en plein jour férié, les riverains de la rue de Stalingrad à Aiseau-Presles s'attendaient sans doute à une journée paisible, calme. Malheureusement pour eux, ce fut tout le contraire ! La faute à Thomas, 27 ans. Comme le rapporte le parquet, vers 8h de matin, ce dernier a adopté une conduite trop sportive en faisant crisser ses pneus et en effectuant des freins à main.

Au même moment, Khalid (prénom d'emprunt) dort paisiblement jusqu'à être réveillé par le bruit infernal du véhicule de Thomas. Le voisin sort de son domicile pour faire part au conducteur de son mécontentement. Thomas n'apprécie que très moyennement la remarque et s'en va pour revenir quelques instants plus tard avec une matraque télescopique pour menacer Khalid.



Visiblement pas rassasié, Thomas quitte de nouveau les lieux, revient et sort une hache de son coffre pour poursuivre le voisin. Ce dernier, apeuré, trouve refuge chez lui. Thomas assène alors deux coups de hache dans la porte d'entrée de l'habitation. Le parquet requiert un sursis probatoire pour le jeune prévenu, auteur d'un « unique coup de sang » selon Me Stampetta, son avocate. Cette dernière plaide une peine de travail.



Jugement le 4 avril.