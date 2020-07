Vers 21h30, les pompiers de Jumet ont été réquisitionnés à Pont-à-Celles dans une rue face à la gare. De la fumée s'échappe d'un bâtiment comprenant une dizaine d'appartements. Comme on signale qu'une partie des gens ont été évacués mais que deux personnes se trouveraient toujours à l'intérieur, le 101 a envoyé un SMUR et une ambulance.

Mais quand les pompiers arrivent sur place, l'incendie est déjà éteint : un des locataire est parvenu à éteindre le foyer, un meuble qui flambait sur un palier, à l'aide d'un extincteur. Deux personnes ont tout de même été légèrement intoxiquées, mais sans qu'elles ne nécessitent d'hospitalisation. © FVH

L'individu qui a bouté le feu au meuble est en fait un des locataires. Emmené au poste de la police locale Brunau, il serait passé aux aveux d'après notre correspondant. S'il a mis le feu, c'est parce qu'il pensait que son voisin lui avait volé... son chien!