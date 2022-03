Pourtant l'intervention de l'agent Securail le 2 janvier dernier envers Calogero, dans la salle des pas perdus de la gare de Charleroi-Sud, partait d'une bonne intention. L'homme de 33 ans, sans domicile fixe, n'a pas du tout apprécié que l'agent lui demande de mettre un masque. « Il était couché, avec sa femme et son chien American Staff, derrière un sapin. L'agent lui a simplement demandé de mettre un masque, de ne pas rester coucher mais il pouvait bien rester au chaud dans la gare », narre le parquet.

En retour, Calogero a insulté l'agent Securail. « Il lui a dit « je n'en ai pas et je t'emmerde » et sa femme s'y est mise aussi en insultant l'agent de « gros porc ». » Déjà condamné à sept reprises par la justice, Calogero écopera d'une huitième condamnation, le 4 avril prochain. Le parquet requiert un an de prison par défaut.