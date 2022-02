Comparaître devant le tribunal correctionnel de Charleroi est une demi-surprise pour Kevin. Et pour cause, puisque le père d'une de ses victimes l'avait prévenu. « Il m'avait dit qu'il m'attaquerait en justice et me voilà aujourd'hui », confie d'ailleurs le jeune homme, « attaqué » pour un abus de confiance de 160 euros sur deux jeunes femmes.

Condamné par défaut à un an de prison

Ces dernières ont cru bien faire en donnant cette somme d'argent à Kevin pour réserver les billets d'avion et l'hôtel à Milan, dans le cadre d'un petit week-end. Mais ce qui devait être un beau séjour en terre italienne a été tout bonnement annulé du jour au lendemain par Kevin. « Je n'ai pas su y aller parce que je venais de perdre mon boulot. »Si Kevin prétend ce lundi matin avoir proposé aux jeunes femmes de leur rendre les billets d'avion (ce qu'elles auraient refusé), le parquet ne partage pas l'opinion du prévenu, condamné à un an de prison par défaut pour l'abus de confiance. « Il a reçu 50 euros pour réserver l'hôtel, en plus des 110 euros déjà donnés. Puis, il n'a plus donné de nouvelles. Il avait promis de rendre l'argent, après l'annulation du séjour, mais il a mené en bateau les victimes. » Et comme le père d'une des victimes l'a menacé, Kevin n'a pas jugé bon de rendre l'argent.Via son opposition, Kevin espère obtenir une suspension du prononcé à la place d'une peine de prison. La substitute Dutrifoy considère cette mesure de faveur « trop légère » et opte plutôt pour un sursis. Jugement le 21 mars.