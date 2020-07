Ce samedi matin, un client sans masque se rend à l’intérieur d’une pompe à essence située à la chaussé de Fleurus à Gilly, Pumpy 5. Le gérant de l’établissement lui interdit de rentrer dans le shop, car il ne porte pas de masque. Énerve par la remarque, le client s’en prend alors d'abord verbalement au gérant avant de quitter les lieux.

Il revient quelques instants plus tard sur les lieux avec un masque. Entre-temps, un second client se trouve à la caisse pour régler son plein. Ce qui ne plait pas au client, visiblement nerveux, qui lui demande de se dépêcher. Une altercation verbale entre les deux hommes se produit alors, et se prolonge même à l’extérieur lorsque la victime regagne son véhicule.

L’homme nerveux s’en prend même physiquement à la pauvre victime. Il est d'ailleurs rejoint par ses deux amis, qui attendaient à l'extérieur, qui rouent de coups le client. Le gérant tente d’apaiser les tensions, mais est également victime de coups par les trois comparses.

Fort heureusement, la police intervient et interpelle les trois individus. Ils seront présentés dans le courant de la journée devant le juge d’instruction, confirme le parquet de Charleroi.