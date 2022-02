© Pexels / It's me neosiam

L. C.

C'est une scène de « règlement de compte » qui est reprochée à Jérémy. Le 21 janvier 2021, ce dernier confirme bien s'être rendu avec force au domicile de la victime. « Il a prétendu venir de la part d'un certain « Titi », bien connu dans le milieu des produits stupéfiants », confirme le parquet.

Accompagné par un ami, Jérémy a fracturé l'une des fenêtres de l'habitation pour y entrer avant de tout retourner dans la maison.Cette trace de semelle et la plaque d'immatriculation du véhicule utilisé par le duo pour se rendre sur les lieux ont permis d'identifier Jérémy. Cité à comparaître devant la justice, le prévenu ne s'est jamais présenté et sera donc condamné par défaut, le 14 mars prochain. Le parquet a requis une peine d'un an de prison.