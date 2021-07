À 21 ans, Joseph connaît son premier séjour à la prison de Jamioulx. Avant ça, le jeune homme n’a jamais eu le moindre souci avec la justice. Mais pour une première, Joseph fait fort !

Le parquet le suspecte d’avoir eu une activité illicite durant un an, sur Anderlues et Binche. D’emblée, Joseph reconnaît avoir détenu de la cocaïne et du cannabis, mais aussi d’avoir vendu ces deux substances. Et les quantités détenues par le jeune homme sont impressionnantes…

Les policiers ont d’abord mis la main sur 26 boulettes de cocaïne, le 20 février 2020 à Binche. C’est un ouvrier communal qui a mis la main sur la marchandise de Joseph en trouvant le sac. « Et le prévenu a été identifié par la suite grâce aux images de caméra de surveillance », souligne le parquet, rajoutant que Joseph s’est en réalité débarrassé du sac après avoir été victime d’un accident de la route.

Un an plus tard, à son domicile de Morlanwelz, c’est un kilo de cannabis et plus de 5.000 euros qui sont découverts dans une garde-robe. Sans le moindre antécédent judiciaire, Joseph devrait sans difficulté obtenir une mesure de faveur. Le substitut Signor ne s’y oppose pas, tout en requérant 12 mois de prison. Jugement le 4 août.