C’est un visage familier qui s’est présenté ce jeudi matin devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Et pour cause puisqu’il s’agit de Frank L. Ce dernier a déjà connu des ennuis judiciaires pour des appels téléphoniques effectués en avril 2018 et en janvier 2019. À cette époque, Frank aimait passer son temps libre à boire, plus que de raison. Et le Binchois occupait à plusieurs reprises la ligne de secours 100 en adoptant la voix de Dark Vador ou du Capitaine Flam.

Le 28 avril 2018, Frank L. avait appelé une trentaine de fois en deux heures le numéro d'urgence en se présentant comme Dark Vador. Condamné à un an de prison pour ces appels, Frank L. avait obtenu des conditions probatoires à respecter durant 5 ans. Frank L. aura finalement su se tenir à carreau durant un mois…

Ce jeudi, c’est pour des faits similaires que Frank L. comparaît de nouveau devant la justice. Encore une fois, Frank L. a bien bu et a occupé, à plusieurs reprises, les lignes téléphoniques du 100 et du 101. « Je bois occasionnellement et ça part en délire », explique Frank L. Lors de ces appels, l’homme a cette fois-ci laissé tomber le costume de Dark Vador et du Capitaine Flam.

"Vous pouvez prendre un abonnement si vous voulez"

Si les faits peuvent prêter à sourire, le comportement de Frank L. est synonyme de danger. Le 4 juillet 2019, Frank L. a passé 9 appels. Entre le 10 et le 11 octobre 2019, il a occupé la ligne téléphonique à 21 reprises. Il y a encore eu d’autres nombreux appels à des dates postérieures. « Pendant tout ce temps, il y a des personnes qui ont peut-être perdu des minutes précieuses alors qu’elles avaient besoin des secours », signale le parquet de Charleroi.

Face au tribunal, Frank L. admet les faits, mais a une fâcheuse tendance à minimiser son comportement. « Je n’ai pas été méchant, je n’ai fait aucun mal. Ce sont plus des bêtises. » Ce qui n’est pas du tout du goût du président, qui décide de hausser le ton. « Vous pouvez prendre un abonnement ici si vous voulez. Pour vous, rien n’est grave. » Outre les appels incessants aux services de secours, Frank L. a également frappé Sonia, le 17 octobre 2019. Là encore, ce dernier est dans le déni le plus total, estimant « qu’il n’est pas violent et qu’il ne frappe jamais les femmes. »

Face à ce comportement, les secours n’ont pas d’autres choix que de solliciter le blocage du numéro de téléphone de Frank L. à la police. Pour le parquet, il est enfin temps de mettre un terme à ce comportement et à lui faire comprendre la gravité de ces actes. Une peine d’un an de prison ferme est requise. « Je ne vois pas ce qu’on peut faire d’autre », admet le substitut Brichet.

Jugement le 1er avril prochain.