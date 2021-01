Fernando, originaire de Roumanie, avait prétendu récolter de l’argent pour Handicap International. Grâce à son opposition, Fernando obtient un sursis simple de 3 ans pour escroquerie et faux et usage de faux.

Domicilié en France, Fernando traverse parfois la frontière belge pour faire la manche et récolter de l’argent. Pour parvenir à ses fins, Fernando et ses amis n’ont pas hésité à se faire passer pour des membres de Handicap International sur les parkings des magasins d’Anderlues.

En 2018, Fernando et deux de ses amis ont été surpris sur un parking par la police. Pour tromper les donateurs, le trio montrait de faux documents prouvant leur mission. En aveux, Fernando expliquait avoir agi de la sorte pour récupérer de l’argent pour nourrir sa famille. Ce que le juge Davio n’acceptait pas, expliquant à Fernando qu’il « fallait plutôt travailler ».

Le trio n’hésitait pas non plus à réclamer plus d’argent lorsqu’ils estimaient les dons insuffisants. "Ce fut le cas avec une personne qui avait donné 4 euros. Ils ont estimé que ce n’était pas suffisant et donc, ils ont réclamé plus d’argent." Condamné à 10 mois de prison ferme par défaut en novembre 2019, Fernando avait formé opposition au jugement. Le parquet souhaitait sanctionner sévèrement les faits, affirmant que Fernando avait profité du handicap des gens et privé ces derniers de l’argent dont ils ont besoin. La peine prononcée en novembre 2019 était jugée correcte par rapport aux faits commis. Toutefois, un sursis pouvait être accordé à Fernando.

Le prétendu bénévole écope finalement de la même peine de prison, mais avec un sursis simple de 3 ans.