Nsimba est poursuivi pour une scène de coups lors d’une dispute avec Aïcha, sa compagne.

Les deux personnes ont vécu ensemble durant six ans. De cette union, une petite fille est née. Tout semble aller pour le mieux au sein du jeune couple. Mais Nsimba est un jaloux maladif et ne souhaite pas perdre sa compagne, encore moins pour un autre homme que lui. Le 17 mai dernier, une dispute éclate entre Aïcha et Nsimba. Il soupçonne sa compagne d'aller voir ailleurs. Paranoïaque, il fouille les affaires personnelles d’Aïcha, notamment son horaire de cours. Nsimba frappe à plusieurs reprises sa compagne, en la giflant au visage. Aïcha subit également des coups de pied. La jeune femme se retrouve en incapacité de travail pour deux semaines.

Le ministère public a requis une peine sévère pour la scène de coups. Nsimba, absent à l’audience, reconnaît dans ses auditions « deux petites gifles » et avoir repoussé Aïcha avec un coup de pied aux jambes.

Me Lucie Vanardois, qui représente Nsimba, plaide un sursis pour son client. Nsimba n’a aucun antécédent judiciaire et d’après l’avocate, « il s’agit d’un fait unique au sein du couple. » Jugement, le mercredi 8 janvier 2020.