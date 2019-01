"Quand j’ai découvert qu’elle me trompait, j’ai pété un câble", explique Pascal. Ce père de 3 enfants, au casier judiciaire vierge, n’est pas du genre violent.

Et pourtant, le 28 août 2018, il s’est laissé emporter par sa colère et a frappé sa compagne à plusieurs reprises. Véronique, qui a vécu l’enfer pendant 1 heure 30, a désormais déménagé de leur domicile de Trazegnies mais les rapports avec son ancien conjoint se sont apaisés.

Le couple a partagé 30 ans de vie commune et a élevé 3 enfants, âgés d’une vingtaine d’années.

Mais en août dernier, le ménage n’est plus aussi solide qu’avant. Officiellement séparés, Pascal et Véronique vivent cependant sous le même toit. Un jour, il décide de la suivre alors qu’elle se rend chez son amant. Sur place, Pascal, va briser la vitre de l’habitation et pénétrer à l’intérieur. Il s’en prend alors violemment à Véronique. Il la roue de coups et l’emmène de force en voiture chez sa belle-mère. Durant le trajet, il continue d’être agressif et la frappe en conduisant.

Le parquet de Charleroi poursuit l’homme pour coups et blessures mais également pour effraction et violation de domicile. Pour la subsitute, les faits sont graves et avérés. Elle s’oppose donc à une suspension du prononcé mais pas à un sursis si celui-ci est accompagné de mesures probatoires.

Me Sarah Szymkowicz rappelle que son client est en aveux depuis le début. Il n’a d’ailleurs pas attendu son procès pour prendre les devants. Il a présenté ses excuses à son ex-compagne avec qui il est, désormais, en très bons termes. Il a remboursé la réparation de la porte et les frais médicaux engendrés par sa faute. Il a même entrepris une thérapie de gestion de la violence de son propre chef.

Me Szymkowicz a plaidé pour son client la suspension probatoire du prononcé. Pascal, qui travaille pour une institution internationale, éviterait ainsi d’avoir un casier judiciaire.

Jugement le 27 février.