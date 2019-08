Ahmed T. est détenu à Jamioulx depuis 5 mois pour une sombre affaire d’extorsion et de coups sur ses propres parents.





Le 9 avril, il était chez son frère, du côté de Binche, avec leurs parents, lorsque le père lui demande d’aller couper une branche d’un arbre dans le jardin. Il prend une échelle, et coupe la mauvaise branche. "Il s’énerve alors et met un violent coup de poing à son père, qui a 75 ans", raconte la substitute. "Sa mère intervient, outrée, mais ça ne fait que l’énerver encore plus. Il va alors dans la cuisine pour chercher une poêle, qu’il lui abat sur le haut du crâne. Elle a 71 ans." Vu l’âge des victimes, le ministère public a retenu des coups et blessures sur personnes vulnérables. "Mais ce n’est pas tout. Plus tard, alors qu’il accompagne sa sœur chez le psy, il demande 420 euros à ses parents, qui refusent de lui donner. Il se met alors dans une colère noire, et brise la vitre de la voiture de rage."

C’est là que les parents ont décidé de porter plainte. Ahmed reconnaît tout, mais eux vont plus loin : "il nous demande toujours de l’argent, des sommes énormes, des 400, des 500 euros, et on lui donne parce qu’on a peur qu’il nous frappe", diront ses parents à la police. Il est donc également poursuivi pour extorsion. Vu l’état de récidive, après deux condamnations pour vol et une pour extorsion, 38 mois de prison sont requis.

Son avocat demande la clémence, sous forme d’une peine de travail, étant donné qu’Ahmed ne pourra pas bien se soigner en restant en prison. "Ses parents ne veulent pas non plus qu’il y soit trop longtemps, ça peut se régler en famille."

Jugement, le 10 septembre.