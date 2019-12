Le 22 février 2018, Salvatore est condamné à 6 ans de prison ferme par la Cour d’appel de Mons pour vols. Mais il est introuvable et sans domicile. L’ordre de capturer Salvatore est donné à toutes les zones de police.

Quatre mois plus tard, la police reçoit une information pouvant permettre l’interpellation de Salvatore, qui doit se rendre à Marchienne-au-Pont. Salvatore arrive au lieu renseigné, à grande vitesse au volant de son Audi A3. Deux équipes de la police se tiennent prêtes à interpeller l’homme.

Surpris par un policier qui se présente à sa portière, Salvatore "panique" et appuie sur l’accélérateur. Mais il est bloqué. Salvatore décide donc de faire une marche arrière, manquant de percuter un policier placé derrière son Audi. L’un des policiers dégaine son arme et tire dans le pneu arrière. Le fuyard parvient à rouler sur quelques mètres, percutant plusieurs façades et voitures.

Le ministère public a requis une peine de 30 mois de prison ferme à l’encontre du jeune prévenu. Salvatore se trouve en état de récidive avec sa condamnation à 6 ans de prison ferme.

Me Voneche, avocate de Salvatore, conteste l’entrave méchante à la circulation, jurant que le prévenu n’a pas mis en danger le policier. Salvatore a obtenu l’acquittement pour cette prévention.